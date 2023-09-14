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Колосков о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Мальчишке агент пообещал, что тот уедет в «Челси», и парень 1,5 года не играет, ждет приглашения. Это неправильно»

Колосков о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Мальчишке агент пообещал, что тот уедет в «Челси», и парень 1,5 года не играет, ждет приглашения. Это неправильно»

Ранее главный тренер сборной России посоветовал молодым футболистам уезжать из Мир РПЛ и пробовать свои силы за рубежом.

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