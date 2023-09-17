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Вайсфельд о судьях КХЛ: «Кто-то совершил ошибку – сразу вылетает фраза о качестве судейства, что оно отстает. Что за бред? Сейчас хорошо судят»

«Что касается судейства, то я удивлен разговорам про него. Кто-то совершил ошибку – сразу вылетает фраза о качестве судейства, что оно отстает.

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