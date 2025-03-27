Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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В дурке всё стабильно...

Получая по бошке от русских солдат на всех фронтах, постоянно попадая в котелки, маленькие и большие, постоянно тысячи бегущих в дезертиры укровояк, на окраине есть еще фантазеры, которые вообще перестали жить в реальности.

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