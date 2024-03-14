Health Officials: Man Dies From Bubonic Plague In New Mexico Authored by Jack Phillips via The Epoch Times (emphasis ours), Officials in New Mexico confirmed that a resident died from the plague in the United States’ first fatal case in several years.
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