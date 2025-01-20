Хинштейн убедился, что курские цены на значимые продукты высокие

Цены на продукты питания проверил в выходные врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он решил посетить три торговых точки после обращения в социальных сетях курян, возмущенных озвученной на прошлом заседании информации о снижении стоимости на продукты питания.
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