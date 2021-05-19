В Приморье на 32% снизилось количество ДТП

В Приморье в первом квартале 2021 года снизилось количество ДТП и пострадавших в них людей. Данные о состоянии безопасности дорожного движения в регионе за первый квартал 2021 года представило УМВД России по Приморскому краю, сообщает PRIMPRESS.
В Приморье в первом квартале 2021 года снизилось количество ДТП и пострадавших в них людей. Данные о состоянии безопасности дорожного движения в регионе за первый квартал 2021 года представило УМВД России по Приморскому краю, сообщает PRIMPRESS.
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