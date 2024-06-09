Nissan Skyline GT-R превратили в салфетницу за почти 4 тысячи рублей

Nissan Skyline GT-R десятого поколения является культовой моделью. Такие машины часто становятся действующими лицами художественных фильмов об уличных гонках, а также входят в списки самых желанных автомобилей на планете.
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