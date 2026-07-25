ТеДо назвала лидеров российского рынка ATS

Аудиторско-консалтинговая компания «Технологии Доверия» (ТеДо) представила исследование «Созвездие ATS 2026», в котором сравнила семь российских систем автоматизации подбора персонала: ЮНИОН, Поток, ТопФактор (1С: Подбор персонала), e-staff, Huntlee, Skillaz и SolvoPro.
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