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Оперативные новости

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ТеДо назвала лидеров российского рынка ATS

ТеДо назвала лидеров российского рынка ATS

Аудиторско-консалтинговая компания «Технологии Доверия» (ТеДо) представила исследование «Созвездие ATS 2026», в котором сравнила семь российских систем автоматизации подбора персонала: ЮНИОН, Поток, ТопФактор (1С: Подбор персонала), e-staff, Huntlee, Skillaz и  SolvoPro.

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