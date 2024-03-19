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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Спикер вологодского парламента Луценко рассказал о поддержке студентов из многодетных семей

Спикер вологодского парламента Луценко рассказал о поддержке студентов из многодетных семей

ВОЛОГДА, 19 марта, ФедералПресс. Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко сообщил, что студенты колледжей и техникумов из многодетных семей смогут получить компенсацию за оплату обучения.

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