Немцев "до потери пульса" запугали угрозой полномасштабной войны через манипуляции общественным сознанием со стороны либеральных СМИ и политиков вроде возможного канцлера Фридриха Мерца и главы МИД Анналены Бербок.
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