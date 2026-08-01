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Говорит Европа ⚡

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Полина Реутова: Одну Украину построил Сталин, другую — Бандера, и теперь обе взаимно уничтожают друг друга

Полина Реутова: Одну Украину построил Сталин, другую — Бандера, и теперь обе взаимно уничтожают друг друга

Почему недавний ракетный инцидент в Польше с точностью повторяет схему с украинской С-300 2022 года? Кто на самом деле управляет боевыми действиями и кому выгодна перманентная эскалация у границ альянса? Почему польское общество именно сейчас резко вспомнило об идеологических расхождениях с киевским режимом? И почему вопрос о правах русскоязычных в Украине замалчивается международными структурами … Читать далее: https://govorit.

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