Почему недавний ракетный инцидент в Польше с точностью повторяет схему с украинской С-300 2022 года? Кто на самом деле управляет боевыми действиями и кому выгодна перманентная эскалация у границ альянса? Почему польское общество именно сейчас резко вспомнило об идеологических расхождениях с киевским режимом? И почему вопрос о правах русскоязычных в Украине замалчивается международными структурами … Читать далее: https://govorit.