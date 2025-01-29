Беспилотник нейтрализован в Мясниковском районе: пострадавших нет

В Мясниковском районе Ростовской области был подавлен беспилотный летательный аппарат. Временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь отметил, что инцидент произошёл вне населённых пунктов, пострадавших и разрушений нет.
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