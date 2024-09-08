Нацисты охотились за американскими летчиками на Украине. Какие потери понесли США?

Немецкие авианалеты на аэродромы под Полтавой (Украинская ССР) 22 и 23 июня 1944 года, куда накануне прибыли несколько десятков бомбардировщиков ВВС США в рамках секретной советско-американской операции «Фрэнтик», имели катастрофические последствия.