Нацисты охотились за американскими летчиками на Украине. Какие потери понесли США?

Немецкие авианалеты на аэродромы под Полтавой (Украинская ССР) 22 и 23 июня 1944 года, куда накануне прибыли несколько десятков бомбардировщиков ВВС США в рамках секретной советско-американской операции «Фрэнтик», имели катастрофические последствия.
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