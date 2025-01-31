Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 890 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Врам Тавризов
    Это исполненное желание Эрдогана США на Сирию плевать они уходЯтСвоих не бросаем:...
  • Врам Тавризов
    Нам надо брать пример с решительности Трампа с первых днейАзербайджанские С...
  • Мария
    Зря армяне обижаются. Это факт. Пашиняна Запад держит в Президентах для уничтожения Армении. Если он пробудет ещё 5 л...В Армении обсужда...

Киргизии предлагают десоветизироваться и тем самым вернуться к истокам

Киргизии предлагают десоветизироваться и тем самым вернуться к истокам

Эркин АПАСОВ В 2023 году под лозунгом «Отстаем по десоветизации» Жогорку Кенеш Киргизии предпринял вторую попытку принятия дополнений к закону «О правах и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим признакам».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх