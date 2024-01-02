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Veronika.Avgurova

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Гороскоп на 02.01.2024. Перспективы обучения, пробуждение чувств и поиск гармонии для всех знаков зодиака.

Гороскоп на 02.01.2024. Перспективы обучения, пробуждение чувств и поиск гармонии для всех знаков зодиака.

Овен: В течение всего дня ощущение деконцентрации будет увлечь вас в потоке событий. Не стоит сдаваться неприятностям, поскольку таинственные и неожиданные моменты приблизят вас к большим переменам в жизни.

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