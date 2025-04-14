Гражданин Молдавии задержан в Крыму за подготовку теракта

Об этом сообщили в ФСБ ФСБ задержала в Крыму 32-летнего гражданина Молдавии, сотрудничавшего со спецслужбами Украины, он выдал тайник со взрывным устройством, предназначавшимся для подрыва водонасосной станции, сообщили 14 апреля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.