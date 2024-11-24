Макс Ферстаппен на один день превзошёл рекорд Себастьяна Феттеля

Макс Ферстаппен на один день превзошёл рекорд Себастьяна ФеттеляGetty Images / Red Bull Content PoolСпустя 11 лет команда Red Bull Racing получила второго четырёхкратного чемпиона мира Формулы 1 после Себастьяна Феттеля.
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