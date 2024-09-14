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Закон, порядок, государство

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МВД России содействует иностранцам, которые решили переехать в Россию

 МВД России проводится активная работа по оказанию содействия иностранным гражданам из недружественных стран, сделавшим свой выбор в пользуются духовных и культурных ценностей Российской Федерации.

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Комментарии
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Eduard
Давно пора! Кстати мигранты мигрантам рознь,
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15 час.
Eduard
Заметьте,не миллионы,а всего 400 человек!
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15 час.

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