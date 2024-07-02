Выбор без выбора: бывший глава поселения в Приморье «подарил» производственный комплекс за взятку

В Приморском крае бывший глава поселения в Дальнереченском районе предстанет перед судом. Пользуясь полномочиями, он повлиял на результат торгов и передал предпринимателю муниципальную собственность, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
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