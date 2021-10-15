Кедми объяснил, почему провал США в Узбекистане неизбежен

Соединенные Штаты совершенно не понимают Узбекистана, как и остальные страны, в которые они пытались проникнуть, поэтому их провал неизбежен заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
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