Оператор АЗС: ключевая роль в топливной отрасли

Работа на автозаправочной станции (АЗС) — это не просто процесс заправки автомобилей топливом. Оператор АЗС выполняет множество задач, которые играют важную роль в обеспечении безопасной и эффективной работы станции.
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