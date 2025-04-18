Депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт фракции «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре немецкому изданию Deutschland Kurier заявил, что Европейски союз и США используют энергетику как оружие, при этом поставки газа из России были надёжными.
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