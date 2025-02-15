Выдача американского зэка Фогеля — это сувенир или взятка?

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Андрей
что тут муслюкать? Обменяли нашего на ненашего. Всем хорошо. Так и продолжать.
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