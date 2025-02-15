Выдача американского зэка Фогеля — это сувенир или взятка?

Как освобождение гражданина США может быть связано с Ближним Востоком и Украиной На фото: президент США Дональд Трамп во время встречи с освобожденным и вернувшимся из России бывшим сотрудником посольства США в Москве Марком Фогелем в Белом доме.
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