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Царьград

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Русской армии на заметку: Экс-генерал ВСУ призвал Киев пойти на хитрость с истребителями F-16 – аэродромы не нужны

Русской армии на заметку: Экс-генерал ВСУ призвал Киев пойти на хитрость с истребителями F-16 – аэродромы не нужны

Генерал ВСУ в отставке обратился к властям Украины и командованию армии, объяснив, почему нельзя использовать аэродромы для долгожданных истребителей F-16.

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