Огненный вихрь на Кубани: подробности ночной трагедии в Абрау-Дюрсо

Свидетели сообщают, что сейчас открытого огня нет, осталась лишь выжженная земля. Всего эвакуировали людей из шести баз отдыха, а в пункты временного размещения (ПВР) в Абрау-Дюрсо было перемещено 25 человек, остальные вернулись домой.