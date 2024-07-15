Огненный вихрь на Кубани: подробности ночной трагедии в Абрау-Дюрсо

Свидетели сообщают, что сейчас открытого огня нет, осталась лишь выжженная земля. Всего эвакуировали людей из шести баз отдыха, а в пункты временного размещения (ПВР) в Абрау-Дюрсо было перемещено 25 человек, остальные вернулись домой.
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