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«Тоттенхэм» разрешил Кейну пройти медосмотр для «Баварии»

«Тоттенхэм» разрешил Кейну пройти медосмотр для «Баварии»

По данным Bild, 30-летний форвард сборной Англии получил разрешение от лондонцев на прохождение медосмотра в Мюнхене.

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