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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Американский защитник Джастин Коббс продолжит карьеру в Китае

35-летний американский защитник Джастин Коббс продолжит карьеру в Китае в составе «Цзилиня». Коббс расстался с «Уникахой», в которой заканчивал сезон-2025/26, набирая 6,3 очка, 1 подбор и 1,2 передачи в чемпионате Испании.

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