35-летний американский защитник Джастин Коббс продолжит карьеру в Китае в составе «Цзилиня». Коббс расстался с «Уникахой», в которой заканчивал сезон-2025/26, набирая 6,3 очка, 1 подбор и 1,2 передачи в чемпионате Испании.