Царукян рассказал, почему согласился на бой с Руффи после замены соперника

Российский боец UFC Арман Царукян высказался о поединке с бразильцем Маурисио Руффи на UFC 331. «Я сказал: «Да» на бой против Оливейры и начал свой тренировочный лагерь в Румынии.
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