Медвежьи кости и оружие из вулканического стекла: в Сочи обследуют единственную в регионе стоянку людей каменного века

Медвежьи кости и оружие из вулканического стекла: в Сочи обследуют единственную в регионе стоянку людей каменного векаУченые продолжают раскопки в гроте Ахцу, расположенном рядом с трассой на Красную Поляну в Сочи.
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