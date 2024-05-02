Кулеба рассказал американцам о военном превосходстве России над Западом

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому журналу Foreign Policy заявил, что Россия эффективнее стран Запада справляется с налаживанием военного производства для нужд ведения боевых действий в зоне специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии