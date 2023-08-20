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«Слава Искандеру!» – российская ракета разнесла презентацию производителей украинских дронов

«Слава Искандеру!» – российская ракета разнесла презентацию производителей украинских дронов

Политнавигатор Сегодня российская ракета поразила центр Чернигова.  Оказалось, что ракета поразила здание местного драмтеатра, что попало на видео, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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мЗ
мирас Закироув
вот именно
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1 час.
bianka Белая
На войне, как на войне. Гражданские, если они лезут на рожон, тоже иногда под раздачу попадают. Пусть эуропейские презики и всякие дерляйны благодарят Россию за всегдашнее благородство и задним числом в башке почешут- ведь их вояжи в Киев прошли удачно только потому, что Россия им позволила. Хотя Зеля устраивал шоу с воздушными тревогами.
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1 час.
лл
лина любимцева
СЛАВА ребятам, которые направили &quot;Искандер&quot;!!! МОЛОДЦЫ!!
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51 мин.

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