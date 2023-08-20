«Слава Искандеру!» – российская ракета разнесла презентацию производителей украинских дронов

bianka Белая

На войне, как на войне. Гражданские, если они лезут на рожон, тоже иногда под раздачу попадают. Пусть эуропейские презики и всякие дерляйны благодарят Россию за всегдашнее благородство и задним числом в башке почешут- ведь их вояжи в Киев прошли удачно только потому, что Россия им позволила. Хотя Зеля устраивал шоу с воздушными тревогами.