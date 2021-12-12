Едет по грунтовке грузовик. Ночь — ни звезд, ни луны, темень. Шофер Санька включил дальний свет. Тут вдалеке появляются встречные фары, фары мигают — просят переключится на ближний.
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