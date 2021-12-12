РЖАКА

187 205 подписчиков

Фары

Фары

Едет по грунтовке грузовик. Ночь — ни звезд, ни луны, темень. Шофер Санька включил дальний свет. Тут вдалеке появляются встречные фары, фары мигают — просят переключится на ближний.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх