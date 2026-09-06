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Регионы России

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Гендиректор «Спартака» прокомментировал поражение от «Динамо» в РПЛ

Гендиректор «Спартака» прокомментировал поражение от «Динамо» в РПЛ

«Хорошая игра. По амбициям команды это поражение не бьёт, сейчас только начало чемпионата. «Спартак» остаётся претендентом на титул», — подчеркнул Некрасов.

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