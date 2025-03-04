Политолог Орлов: Зеленский может выбрать эмиграцию в Британию или Францию

Директор Института современной политики Антон Орлов предполагает, что экс-президент Украины Владимир Зеленский может эмигрировать после карьеры в страны Запада, включая Францию и Британию, или даже Аргентину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии