Укропатриотка, затесавшаяся под видом беженки, издевалась над родными погибших русский бойцов, увольняла волонтёров и угрожала детям, подала иск о клевете.
Уволенная заведующая детсада на Ставрополье пошла в контрнаступление
Комментарии
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Владимир семин
В настоящее время с такими нелюдями нечего "списываться" гнать за пределы России или на долго работать в рудниках!
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19 час.
Владимир Аверков
48+48+3=99
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16 час.
Александр Елецкий
Выгнать её на Украину эту мразь. Потому что на наш гуманный суд в отношении таких особей надежды нет. У нас предателей Родины стали называть либерально "иностранные агенты".
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15 час.
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