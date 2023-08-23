Уволенная заведующая детсада на Ставрополье пошла в контрнаступление

В настоящее время с такими нелюдями нечего "списываться" гнать за пределы России или на долго работать в рудниках!

Александр Елецкий

Выгнать её на Украину эту мразь. Потому что на наш гуманный суд в отношении таких особей надежды нет. У нас предателей Родины стали называть либерально "иностранные агенты".