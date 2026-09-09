Табиб: «Аяк киемен даими алыштыру аяк табаны авырулары куркынычын киметә»

Кеше гомере дәвамында эштә якынча 90 мең сәгать үткәрә. Бу вакыт эчендә аның аяк табаннарына һөнәренә карап төрле җитди йөкләнеш төшә.
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