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Табиб: «Аяк киемен даими алыштыру аяк табаны авырулары куркынычын киметә»

Кеше гомере дәвамында эштә якынча 90 мең сәгать үткәрә. Бу вакыт эчендә аның аяк табаннарына һөнәренә карап төрле җитди йөкләнеш төшә.

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