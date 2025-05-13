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Безопасности ради: во Владивостоке обновлена разметка на 20 пешеходных переходах

Безопасности ради: во Владивостоке обновлена разметка на 20 пешеходных переходах

Во Владивостоке продолжаются масштабные работы по обновлению дорожной разметки, целью которых является повышение безопасности дорожного движения как для водителей, так и для пешеходов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на администрацию Владивостока.

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