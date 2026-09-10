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Коке: «Оставьте Хулиана Альвареса в покое»

Полузащитник «Атлетико» Коке после поражения мадридской команды от «Ливерпуля» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов призвал общественность оставить в покое форварда Хулиана Альвареса.

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