Коке: «Оставьте Хулиана Альвареса в покое»

Полузащитник «Атлетико» Коке после поражения мадридской команды от «Ливерпуля» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов призвал общественность оставить в покое форварда Хулиана Альвареса.
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