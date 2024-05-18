В этом году не пускают: Боня отказалась от Каннского кинофестиваля

Звезда «Дома-2» сделала важное объявление. Виктория Боня соцсетиВиктория Боня ежегодно посещает Каннский кинофестиваль: она подбирает шикарные образы и красуется на красной дорожке рядом с мировыми знаменитостями.
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