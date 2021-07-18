История поселка Иноземцево

Хотя находится поселок на Северном Кавказе, его можно назвать европейским – расположен на месте старого поселения шотландских миссионеров Поселок под городом-курортом Железноводском – Иноземцево – хорошо известен туристам, благодаря удачному расположению на склоне Бештау рядом с «Баталинским» заказником и нетривиальной истории, какой могут похвастать далеко не все населенные пункты Миссионеры на Кавказе Хотя находится поселок на Северном Кавказе, его можно назвать европейским – расположен на месте старого поселения шотландских миссионеров.