Politico: Чиновникам Евросоюза запретили одеваться так же, как Зеленский

На предстоящем саммите Евросоюз – Украина, который пройдет в Киеве, европейским чиновникам запретили надевать одежду цвета хаки, какую обычно носит украинский лидер Владимир Зеленский, пишет Politico, ссылаясь на имеющийся в распоряжении документ.