В Москве прошло тестовое голосование перед выборами Президента России

Тестовое голосование перед предстоящими выборами Президента России завершено. В нем приняло участие 716 тысяч человек, из них 713 тысяч проголосовали электронно, и почти четыре тысячи — при помощи бумажных бюллетеней.
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