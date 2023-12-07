Евросоюз стремится развивать с Китаем стабильные и взаимовыгодные отношения

7 декабря в Пекине состоялся саммит Евросоюза и Китая. В ходе встречи глава Евросовета Шарль Мишель заявил о том, что страны Европы едины в том, чтобы двигаться по направлению к выстраиванию стабильных и взаимовыгодных отношений с Китаем.