III СТОЛЫПИН-ФОРУМ
ГлавнаяО форумеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    Если преследование признали незаконным, то нарушителей законов надо привлекать к ответственности! Полицейских, следов...Благодаря содейст...
  • tsan tsan
    И этот про миграцию. Да , мигранты в экономике нужны, но в экономике, а не праздношатающиеся на просторах России. Есл...Борис Титов: Для ...
  • Игорь Матыс
    За мигрантами поедет?Борис Титов посет...

Красноярский бизнес-омбудсмен Ольга Загитова обсудила вопросы тарифообразования для МСП на региональном Совете потребителей при Губернаторе края

На заседании Совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Красноярского края под председательством заместителя председателя Правительства Красноярского края Сергея Кузьмина обсудили подходы к формированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 2024 год и плановый период.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх