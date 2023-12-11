Красноярский бизнес-омбудсмен Ольга Загитова обсудила вопросы тарифообразования для МСП на региональном Совете потребителей при Губернаторе края

На заседании Совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Красноярского края под председательством заместителя председателя Правительства Красноярского края Сергея Кузьмина обсудили подходы к формированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 2024 год и плановый период.