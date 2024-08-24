Великобритания и Франция планировали напасть на СССР в 1940 году

Согласно рассекреченным документам, опубликованным Президентской библиотекой, в начале 1940 года Великобритания и Франция планировали нанести удары по СССР с территории Финляндии и Кавказа, а также создать «национальное русское правительство», сообщает 24 августа РИА Новости.