Великобритания и Франция планировали напасть на СССР в 1940 году

Согласно рассекреченным документам, опубликованным Президентской библиотекой, в начале 1940 года Великобритания и Франция планировали нанести удары по СССР с территории Финляндии и Кавказа, а также создать «национальное русское правительство», сообщает 24 августа РИА Новости.
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