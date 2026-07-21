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Поздний сын в 59 лет и спасение после клинической смерти: как изменилась жизнь актёра Игоря Бочкина

Поздний сын в 59 лет и спасение после клинической смерти: как изменилась жизнь актёра Игоря Бочкина

В 2016 году у актёра Игоря Бочкина родился сын Иван. На тот момент артисту было 59 лет, а его супруге, актрисе Анне Легчиловой — 46.

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