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Перед смертью Бедрос Киркоров передал Филиппу медальон в память о матери: «Знаю, долго не проживу»

Перед смертью Бедрос Киркоров передал Филиппу медальон в память о матери: «Знаю, долго не проживу»

На прошлой неделе не стало Бедроса Киркорова, певец скончался на 93-м году жизни. 21 марта сын звезды провел его в последний путь.

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