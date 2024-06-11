"Кто ответит за весь этот беспредел с мигрантами?" Стоит посмотреть в зеркало и честно ответить на этот вопрос самому себе

На этом сайте бакланят одни и те же. Лайкают сами себе, как в той басне- Кукушка и петух. Даже соловей тут затесался.

Аудрюс

Так вы батюшка еще и дурак, да и уши у вас холодные! Для особо одаренных! Суворов по происхождению скандинав, по-моему швед, фамилия которого Сувор! Ермолов из монгол будет! А ваша фамилия из Китая, может из Кореи или тоже из Монголии! Ну а раз вы начинаете хамить и психовать на ровном месте, то это следствие вашего плохого воспитания и недалекого ума! Будьте проще и народ к вам потянется! Удачи в самосовершенствовании! Мы, русский народ, доброжелательный по своей сути!