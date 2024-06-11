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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Кто ответит за весь этот беспредел с мигрантами?" Стоит посмотреть в зеркало и честно ответить на этот вопрос самому себе

"Кто ответит за весь этот беспредел с мигрантами?" Стоит посмотреть в зеркало и честно ответить на этот вопрос самому себе

Тут в комментариях к заметке, в которой я писал о том, что начали прикрывать "кормушку" со сдачей мигратами языкового экзамена за деньги, один из читателей задал вопрос: "Но кто ответит за десятки лет бардака?".

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Комментарии
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николай ткаченко
У тебе одной буквы &quot;к&quot; не хватает в слове ТАН. Это как вот типа в голове-НЕ ВСЕ ДОМА.
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3 час.
николай ткаченко
На этом сайте бакланят одни и те же. Лайкают сами себе, как в той басне- Кукушка и петух. Даже соловей тут затесался.
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3 час.
Аудрюс
Так вы батюшка еще и дурак, да и уши у вас холодные! Для особо одаренных! Суворов по происхождению скандинав, по-моему швед, фамилия которого Сувор! Ермолов из монгол будет! А ваша фамилия из Китая, может из Кореи или тоже из Монголии!  Ну а раз вы начинаете хамить и психовать на ровном месте, то это следствие вашего плохого воспитания и недалекого ума! Будьте проще и народ к вам потянется! Удачи в самосовершенствовании! Мы, русский народ, доброжелательный по своей сути!
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1 час.

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