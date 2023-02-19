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7 интересных фактов о звезде «Странных дел» Милли Бобби Браун

7 интересных фактов о звезде «Странных дел» Милли Бобби Браун

19 февраля звезде сериала «Очень странные дела» исполняется 19 лет, а что о ней известно? фото: Legion MediaЮная актриса начала сниматься в 9 лет, и уже к 12 года она получила мировую известность за роль Одиннадцать в сериале «Очень странные дела».

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