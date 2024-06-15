В Прикамье КамАЗ перевернулся из-за плохого самочувствия водителя

Мужчине оказали первую помощь.Авария произошла 13 июня в 17:50 на трассе Кунгур-Соликамск-Усолье. На шестом километре дороги водителю КамАЗа стало плохо, он потерял управление и съехал с трассы, перевернувшись.
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